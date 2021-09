Chicharito: 'Que me llamen loco, pero estamos para ser campeones'

Después de varias semanas lesionado, Javier Hernández por fin se reencontró con el gol en el empate con el Dynamo. Tras terminar el partido, el Chicharito aseguró que están para ser campeones de la MLS.

"(Estamos) para ser campeones. Yo sí creo y prefiero que me llamen un loco como siempre, estamos para ser campeones. Voy a tratar de ayudar a mis compañeros, no quiero decir que yo estoy bien y ellos mal, es lo opuesto, yo también aprendo de ellos y escucho y me inspiran, aquí se debe hacer una sinergia y todos creer.

“Hay una palabra como demencia, que me gusta, una palabra que la mencionaba mucho Kobe Bryant, que en paz descanse, debes trabajar de esa manera por tus sueños porque si no lo consigues valdrá la pena haberlo dado todo”, mencionó en conferencia de prensa.

"Pa' ser campeones" @CH14_ dice que estamos para ser campeones ¡Seguimos imaginando cosas chingonas! pic.twitter.com/yS6Y2tcBL0 — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) September 16, 2021

De igual forma, el delantero mexicano hubiera cambiado su gol por llevarse los tres puntos ante Houston.

“Es algo muy bonito (anotar) y desafortunadamente tú y mucha gente en mi país lo han espichado porque no es un discurso, es la realidad, cambiaría ese gol por haber ganado.

“Estoy contento, es mi primer gol de cabeza en mucho tiempo y le gané una pelota al central más alto de todo el campo. Para mí es gratificante, obtuvimos un punto, pero la sensación es de que perdimos dos puntos en casa", agregó.

