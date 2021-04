Chicharito Hernández: 'Uno se puede abrir las puertas el Tricolor con sus actuaciones'

Javier Hernández ha tenido un gran inicio de temporada 2021 en la Major League Soccer (MLS) con Los Angeles Galaxy en la que ha marcado cinco tantos en dos partidos, los tres más recientes en el encuentro ante el NY Red Bull.

Tras su gran inicio de campaña, Hernández Balcázar abrió las puertas para ser llamado de nuevo a la Selección Mexicana.

"Siempre he dicho que nunca estoy cerrado a nada de la selección, no me he retirado. Uno se puede abrir las puertas con sus actuaciones", reveló Chicharito tras el partido ante el conjunto neoyorquino.

E incluso Chicharito se dijo consciente de que podría ser llamado por Jaime Lozano para el representativo nacional que participará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"No lo descarto, pero ahorita estoy concentrado y al cien por ciento con mi equipo", sentenció Javier Hernández.

