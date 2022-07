Chicharito Hernández sobre mala racha con el Galaxy: "Estoy dolido"

El LA Galaxy atraviesa uno de sus momentos más complicados en la campaña, pues ya sumó su tercera derrota consecutiva tras caer ante el Colorado por 2-0.

Es por eso que el capitán y referente del equipo, Javier Hernández salió a poner calma ante esta situación, que espera que puedan revertir para meterse a postemporada de la MLS.

“Claro que estoy dolido, estamos dolidos y estamos tomando responsabilidad y queremos mejorar. Tenemos que tener la madurez de saber dónde estamos flaqueando y mejorar. No quiero tirar la casa por la ventana como decimos en México, que somos terribles, que somos el peor equipo. No, no", sentenció Chicharito en conferencia de prensa.

Pese a los malos resultados en las últimas semanas, el cuadro californiano se mantiene en séptimo lugar en la Conferencia Este, por lo que de momento tiene boleto en postemporada, algo que le da tranquilidad a Chicharito, quien no jugó los últimos dos partidos por Covid-19.

"Tenemos que poner las cosas en perspectiva. Todavía estamos en los playoffs. Imagínate si mejoramos en esas cosas que mencionas, va a ser muy difícil detenernos. Esa es la clave de toda liga, mejorar en tus debilidades y mantener tu fortaleza y tus cualidades", finalizó el mexicano.

