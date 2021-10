Chicharito Hernández elogió el legado de Landon Donovan en el Galaxy

El Clásico entre el Galaxy y LAFC servirá como escenario para reconocer la larga trayectoria de Landon Donovan, por lo que una estatua del 'Capitán América' será develada en el Dignity Health Sport Park, casa del equipo de la Galaxia.

Por su parte, el Galaxy buscará homenajearlo con una victoria ante su rival, aseguró Chicharito Hernández, quien también destacó la carrera que tuvo Donovan tanto en la MLS como en Europa.

"No hay palabras para un jugador como lo fue él para Estados Unidos, para esta Liga. Es un jugador muy conocido que se merece eso y más, ojalá podamos regalarle ese homenaje con la victoria (ante LAFC). No hay palabras para describir la carrera tan magnífica que tuvo", declaró Hernández en conferencia de prensa.

El Chicharito recordó que siempre fue un jugador complicado con su selección, especialmente cuando le tocaba enfrentar a México.

"Era un jugador al que, obviamente, no nos gustaba enfrentar como mexicanos. Cuando yo era aficionado y un niño, sabiendo que íbamos a jugar contra Estados Unidos y que Landon Donovan iba a estar ahí, era muy difícil. Ni desde afuera me gustaba verlo; no me tocó enfrentarlo”, declaró.

"Algo que yo le admiré muchísimo es que siempre fue auténtico, nunca se traicionó. Dentro del campo también se le veía eso, con ese talento, con esa velocidad, con esa explosividad e inteligencia, eso es algo que todos los jugadores debemos de admirarle", comentó el Chicharito.

