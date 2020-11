Césc Fábregas: 'Carlos Vela es un fenómeno y no ha sido más porque no ha querido'

Cesc Fábregas, exjugador del Barcelona, que coincidió con Carlos Vela en el Arsenal, alabó las cualidades del delantero mexicano y consideró que pudo ser aún un mejor jugador.

"Para mí Carlos (Vela) es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho", expresó en entrevista con Marca.

Fábregas recordó algunos momentos que vivió con el Bombardero, a quien le llamaba la atención por dejar las cosas para el mañana.

"Carlos es amigo mío y es de esas personas con las que he hablado muchísimo. He tenido tantas conversaciones con él [...] para mí era como mi hermanito pequeño.

"Siempre decía 'bueno, ya, mañana'... el 'mañana' que siempre se dice de los mexicanos, pasaba el mañana y yo le decía 'no, Carlos, no se tiene que hacer mañana, se tiene que hacer hoy'.. se lo repetí varias veces, y bueno, aún así ha hecho una carrera muy buena", relató.

