Carlos Salcedo sobre Toronto FC: 'Si queremos ganar títulos, tenemos que ser buenos en defensa'

A pocos días de haberse incorporado al Toronto FC de la Major League Soccer, Carlos Salcedo declaró que buscará el campeonato, destacando que, para conseguirlo, el equipo debe partir de tener una zona defensiva sólida.

El conjunto canadiense en los últimos años ha sido de los clubes más dominantes de la MLS, sin embargo, la última temporada tuvo dificultades para sobresalir, es por ello, que en el 2022 buscarán ser protagonistas.

"Ahora es una situación completamente diferente, es un año completamente diferente", mencionó Salcedo. "Para nosotros, si queremos ganar campeonatos, todos los equipos parten de una buena defensa. Puedo hablar también por mis compañeros, todos los jugadores defensivos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, es decir, mover el balón porque, obviamente, tenemos mucha calidad arriba. A veces eso es todo lo que necesitas, un gol y jugar un buen futbol, pero también se trata de evitar que los rivales marquen goles. Eso ayudará a todos a conseguir la victoria", comentó en entrevista con ESPN.

Por su parte, el 'Titán' reconoció que el presidente de los Reds, Bill Manning, se convirtió en una pieza clave para aceptar la oferta de la institución, ya que lo conoce desde hace diez años, cuando el mexicano jugaba en el Real Salt Lake; equipo en el cual comenzó su carrera.

"Conozco a Bill desde hace más de 10 años, así que cuando me habló sobre el proyecto y la ambición del club de tener un nuevo comienzo este año, como sabemos, la temporada pasada no fue la mejor, pero cuando me dijo sobre todo esto, la ciudad, el estilo de vida, todo, fue algo que nos ayudó a tomar la decisión", añadió.

Salcedo tiene claro que Toronto FC se ha convertido en protagonista de la MLS durante las últimas temporadas, y aportará para que el club consiga grandes cosas.

"Conozco bien a Toronto porque sé que en los últimos años han hecho grandes cosas. Para mí, ésa es la razón principal, estar en un equipo que quiere pelear por cada juego. Así que estoy aquí para ayudar al equipo y hacer grandes cosas durante este período", finalizó.

