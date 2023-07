Turco Mohamed sobre Pumas previo a la Leagues Cup: 'El ritmo se va a mantener'

Antonio Mohamed, director técnico de Pumas, tiene claro que su equipo debe de mantener el ritmo de competencia en la Leagues Cup. Su primera prueba será este sábado ante el CF Montreal.

"Nosotros seguimos compitiendo, no es que paramos y no vamos a competir, vamos a seguir compitiendo y el ritmo se va a mantener, lo que sí cambia son los rivales, pero lo más importante es la competencia. Sabemos lo que implica este torneo y nos vamos a preparar para todo lo que viene", señaló Mohamed.

Pero para conseguir este objetivo, el Turco es consciente de que deben de mejorar después de haber dado su partido más flojo hasta el momento el fin de semana pasado: "Yo creo que fue nuestro partido más flojo (vs Pachuca) de los tres que hemos jugado en el torneo (Liga MX). Para mañana esperamos hacer un gran partido, recuperar la intensidad, ser un equipo protagonista, queremos recuperar esa esencia que el equipo mostró en las primeras fechas".

Respecto a la posibilidad de que Los felinos repitan la misma alineación que han venido manejando en las primeras tres jornadas de la Liga MX, el entrenador argentino no quiso adelantar nada al respecto, ya que debido a la semana intensa que tuvieron va a decidir hasta mañana quiénes serán los 11 futbolistas que arrancarán como titulares.

Cabe destacar que, respecto a los refuerzos, Antonio Mohamed destacó que todos se encuentran en óptimas condiciones para poder jugar; además, todos han logrado llevar a cabo de manera exitosa su proceso de adaptación con el equipo.

Finalmente, el estratega de 53 años habló sobre las condiciones que presenta la Leagues Cup: "A mí me parece que las condiciones están para que los locales tengan una ventaja, se juega con su gente, en su clima, en su estadio, así que tienen una cierta ventaja. Con respecto a lo deportivo me parece que la liga de aquí (la MLS) ha crecido muchísimo y de eso no hay ninguna duda, existe un acercamiento (con la Liga MX) pero después hay que jugar".

