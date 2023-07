Llegan sin presión. El director técnico de Los del Pedregal, Antonio Mohamed, comentó que Pumas llegará sin presión al partido contra el DC United, ya que ellos llegan mentalmente fuertes a este compromiso. En caso de que los Universitarios no logren sacar la victoria en los 90 minutos o desde los penaltis, quedarán eliminados de forma prematura de la Leagues Cup.

"Presión no hay, eso es una situación mental que se genera como el miedo, como todas situaciones que se genera la propia persona en la cabeza, nosotros estamos fuertes, estamos bien. Después habrá un resultado que veremos como el grupo lo sabe manejar, si es un triunfo o si nos toca caer, a ver qué tan fuerte somos para levantarnos o que tan humildes somos para para seguir avanzando en el torneo sabiendo que hay grandes equipos", sentenció el Turco.

"Todo es una enseñanza y para llegar a al éxito como como lo estamos preparando seguramente vamos a recibir algunos cachetazos en el camino esperemos que no pero seguramente lo vamos a recibir y ahí va a estar la magia en qué tan fuerte somos para poder recuperarnos", agregó Mohamed.

El estratega argentino destacó que él nunca ha conocido la presión en toda su carrera: "Está claro que tenemos que mejorar, pero yo no siento presión, nunca sentí presión en toda mi carrera, en ningún lado. Disfruto mucho lo que hago, ni cuando estoy arriba, ni cuando me toca estar abajo, entonces acá lo único que queda es trabajar, es sacar un buen resultado y de a poco ir mejorando el funcionamiento, nosotros en la Leagues Cup estamos dependiendo de nosotros para clasificar y en la Liga MX estamos entre los cuatro primeros, entonces no me imagino cuando estemos mucho más abajo como serán si hay críticas o no hay críticas.

Finalmente, el timonel de los auriazules destacó que incluso si hubieran logrado derrotar a Montreal el partido pasado una combinación los estaría dejando afuera: "Igual si hubiésemos ganado, también si perdíamos por dos goles (ante el DC United) quedamos fuera, entonces iba a ser así el torneo, lo sabíamos que puede ser así. Ahora dependemos de nosotros, tenemos que ganar o empatar y ganar los penales para poder pasar la segunda fase (dieciseisavos), así que hay que adaptarse".

