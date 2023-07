Ricardo Ferretti se fue triste por la derrota del Cruz Azul ante el Inter de Miami, que ganó gracias a una 'obra de arte' de Lionel Messi.

El técnico brasileño cree que los celestes merecían ganar, pues generaron más jugadas de peligro, pero para su mala suerte no pudieron concretarlas.

"Si un equipo merecía ganar era el mío, definitivamente, no me queda ninguna duda. Nosotros generamos más oportunidades, pero no fuimos contundentes, eso ya es otra cosa", dijo en conferencia de prensa.

El 'Tuca' eligió a la 'Pulga', quien puso el 2-1 definitivo en un tiro libre: "Es un súper jugador, un fuera de serie, eso no lo niego, determinó el partido con una especialidad que tiene. Ellos se motivaron. Un gran jugador necesita también de buenos compañeros", agregó.

Los cementeros siguen sufriendo por la falta de gol. Los delanteros siguen sin responder: "Este deporte se define con una cosa muy sencilla que se llama gol. De 10 oportunidades claras que tuvimos, hicimos un solo gol", añadió.

"En los primeros minutos, tuvimos oportunidades para poder liquidar el partido, pero nos equivocamos, somos seres humanos", apuntó.

Ricardo Ferretti rescató algunas cosas positivas del Cruz Azul y confía en que ante el Atlanta United podrán volver a la senda del triunfo.

"Yo me voy triste porque se perdió, pero estoy satisfecho por el accionar del equipo. Me siento muy tranquilo. Creo que a veces se gana jugando mal y se pierde jugando bien. La lógica dice que pronto vamos a ganar. Hoy me siento muy tranquilo con lo que hicieron los jugadores dentro de la cancha", concluyó.

