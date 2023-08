Rayados es el último equipo de la Liga MX que queda en la Leagues Cup, por lo que Fernando Ortiz entiende que todo México estará apoyándolos para conseguir el pase a la Final. Esta responsabilidad que tiene el equipo de Nuevo León no será algo nuevo, ya que el plantel la venía asumiendo desde que salieron de tierras mexicanas para competir.

"Es la responsabilidad que cargamos desde el primer día que salimos de Monterrey, esa es la realidad, nosotros sabíamos que al salir de Monterrey para venir a enfrentar a todos los equipos del MLS lleva una responsabilidad extra. Los chicos entienden la situación, no es para dejar de lado, pero hoy saben que todo un país está detrás de Monterrey para que pueda pasar a la final", comentó Ortiz.

Este mensaje por parte del Tano Ortiz fue respaldado por su guardameta Esteban Andrada, el cual destacó que están en una situación privilegiada y buscarán cumplir su objetivo: "La verdad que como lo dijo el profe, es un torneo muy competitivo, estamos en una situación privilegiada, con mucho esfuerzo hemos llegado a esta instancia, así que esperemos poder aprovecharlo el día de mañana y poder lograr el objetivo principal que es jugar una final".

Finalmente, el director técnico argentino mencionó que no van a poner como excusa las horas de vuelo que llevan acumuladas (hasta el momento ya en más de 11,000 km), ya que él no es de poner excusas: "Para mí los chicos lo han demostrado siempre en cada partido que hemos jugado (el buen estado físico que tienen). No soy de poner excusa, no me gusta poner excusas, sí me he quejado y ustedes estuvieron presentes con respecto al estado del campo artificial, después del resto, estamos preparados y capacitados para hacer partidos cada tres días, no me gusta poner pretextos y jamás lo haré, si me van a ganar, que me ganen en el campo de juego".

