Siboldi sobre las actuaciones de Nahuel Guzmán: "Me extraña que siguen asombrándose"

El fin de semana Nahuel Guzmán, arquero de los Tigres de la UANL, sorprendió a todos con la manera de sacar de sus casillas al cobrador del Vancouver Whitecaps en la serie de penales por el pase a los Octavos de Final de la Leagues Cup.

Tras lo ocurrido varios medios especializados y un gran sector de la afición del futbol mexicano y estadounidense se sorprendió por la picardía del arquero argentino, aunque su entrenador, el uruguayo Robert Dante Siboldi, no se mostró tan entusiasmado.

"No me di cuenta, estaba en otra cosa, hasta después que veo las imágenes que me doy cuenta de lo que hizo, lo del mimo y ¿Qué puedo decirle? Es Nahuel, me extraña que siguen asombrándose cuando ya saben lo que puede llegar a hacer, no puedo decirle nada él es así, es su esencia, así llegó acá, así es el gran arquero que es y eso no se le puede quitar a nadie, a algunos les puede gustar y otros no", comentó.

Así mismo, el entrenador que tendrá que enfrentar el Clásico Regio de los Octavos de Final de la Leagues Cup sin Diego Reyes y Ozziel Herrera (ambos baja por lesión), aseguró que es una picardía de Guzmán y que "si no es mal intencionada" está bien vista en el vestidor.

"Lo cierto es que es productivo y efectivo, hizo algo diferente y desconectó al rival, no lo veo mal, es la parte de la picardía que poco a poco nos sacan a todos de tantas reglas y justicia, la entiendo, pero a veces la chispa y picardía bien entendida, no mal intencionada, es bienvenida para mí", finalizó.

