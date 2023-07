¡Messimanía! Lionel Messi y la locura que 'armó' por su debut con Inter Miami

La "Messimanía" ha alcanzado cotas insospechadas en Miami con motivo de su debut con el Inter Miami este viernes. Miles de aficionados se agolparon en los alrededores del DRV PNK Stadium desde tempranas horas, y la fiebre por la estrella argentina no hizo más que aumentar, y él, les pagó con un golazo ante Cruz Azul.

El encuentro, que enfrentó al Inter Miami contra La Máquina, no solo contó con la asistencia masiva de los seguidores locales, sino también con la presencia de aficionados desplazados desde México para apoyar a su equipo. No obstante, todos tenían un objetivo común: hacerse con la codiciada camiseta rosa de Messi, que se vendía a un precio de 184.99 dólares cada una. A pesar del costo, largas colas se formaron en la tienda oficial, y los aficionados no dudaron en adquirir una o incluso dos camisetas.

Las entradas para el partido se agotaron rápidamente, y los precios alcanzaron cifras astronómicas. Las más económicas llegaron a los 291 dólares, pero el promedio pagado por cada aficionado ascendió a 712 dólares para tener la oportunidad de estar presente en el debut de Messi. Las ubicaciones especiales del estadio alcanzaron precios cercanos a los 7 mil dólares, reservadas para millonarios y celebridades como Kim Kardashian, Tom Brady, Kun Agüero, Marc Antony, Serena Williams y LeBron James, quienes también acudieron al emocionante encuentro.

Con la creciente demanda de entradas, el club reaccionó rápidamente y montó dos gradas supletorias en los córners, incrementando la capacidad del estadio en 2 mil asientos adicionales. Este aumento no solo benefició a los aficionados y al equipo, sino también a las arcas del club en los primeros partidos de la Leagues Cup.

La pasión desatada por Messi no se limitó al territorio estadounidense, ya que Argentina también se volcó en la cobertura del partido. Los principales canales de televisión argentinos, como TYC Sports, ESPN, TN y Fox, se trasladaron a Fort Lauderdale para ofrecer una cobertura especial del debut de Messi con el Inter Miami, equiparable a la atención que recibe la selección argentina durante un Mundial.

La concreción del fichaje de Messi para el Inter Miami también significó un logro cumplido para los hermanos Mas, propietarios del equipo junto a David Beckham. Ambos se mezclaron con los aficionados en un ambiente más distendido y natural que el vivido durante la presentación del jugador. Por su parte, David Beckham, desde su palco privado, se mostró nervioso y ansioso por ver debutar a la primera estrella de su club.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

El departamento de prensa del Inter Miami fue desbordado con más de 500 solicitudes de acreditación para cubrir el debut de Messi, de las cuales solo se pudieron aprobar cerca de 200 medios locales, mexicanos y representantes de distintos países como Argentina, España, Canadá y Bélgica se hicieron presentes en el estadio. Ante el récord de acreditaciones, el club deberá acostumbrarse a manejar esta nueva realidad en la denominada "Era Messi".

En definitiva, el debut de Lio Messi con el Inter Miami marcó un hito en la historia del futbol estadounidense, provocando una auténtica revolución en la región y consolidando la "Messimanía" como un fenómeno mundial que ha cautivado a aficionados, medios de comunicación y celebridades por igual. El legado de Messi en el futbol continúa dejando huella a lo largo y ancho del planeta.

