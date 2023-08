Leagues Cup: Liga MX mantiene la ventaja sobre MLS en enfrentamientos directos

La Liga MX recuperó la ventaja en la Leagues Cup sobre la MLS, pues tras culminar los partidos de los Octavos de Final se mantuvo en 16 victorias, por 15 triunfos que tienen los equipos de Major League Soccer.

Cabe la pena mencionar que, además, hay 12 partidos que terminaron en empate, por lo que se decidieron en la tanda de penales. En este rubro, la MLS supera a la Liga MX, pues tiene siete victorias por cinco de los aztecas.

En los Octavos de Final solamente Querétaro venció a un equipo de MLS, esto después de vencer al New England Revolution desde los once pasos, América y Toluca no tuvieron la misma suerte mientras que Rayados eliminó a Tigres en tiempo regular

Con estos resultados la Liga MX mantiene únicamente a dos equipos en la Leagues Cup, Rayados se enfrentará al LAFC y Gallos Blancos de Querétaro al Philadelphia Union.

El top 3 de goleadas más grandes en los duelos directos entre ambas ligas está a favor de los de la MLS, el puesto de honor se lo lleva el LAFC que le metió 7-1 a FC Juárez, Philadelphia aplastó 5-1 Querétaro y Puebla cayó 0-4 Minnesota.

De lado de la Liga MX, solo destacan la victoria del América 4-0 ante St. Louis y el doble triunfo 4-1 de Toluca sobre Colorado Rapids y Sporting Kansas City.

Victorias de la Liga MX sobre MLS en Leagues Cup 2023

Austin FC 1-3 Mazatlán – Jornada 1 NYC FC 0-1 Atlas – Jornada 1 Rayados 3-0 Real Salt Lake – Jornada 2 LA Galaxy 0-1 León – Jornada 2 Tigres 2-1 Timbers – Jornada 2 Nashville 3-4 Toluca – Jornada 2 América 4-0 St. Louis City SC – Jornada 2 Pumas 3-0 DC United - Jornada 3 Austin FC 1-3 FC Juárez - Jornada 3 Atlas 1-0 Toronto FC - Jornada 3 Monterrey 4-2 Seattle Sounders - Jornada 3 Tigres 1-0 San Jose Earthquakes - Jornada 3 Toluca 4-1 Colorado Rapids - Jornada 3 Chica Fire 0-1 América - 16vos de Final Toluca 4-1 Sporting Kansas City - 16vos de Final Rayados 1-0 Portland Timbers - 16vos de Final

Victorias de la MLS sobre Liga MX en Leagues Cup 2023

Cruz Azul 1-2 Inter Miami – Jornada 1 Philadelphia 3-1 Tijuana – Jornada 1 Puebla 0-4 Minnesota – Jornada 1 FC Dallas 3-0 Necaxa – Jornada 2 Philadelphia 5-1 Querétaro – Jornada 2 Atlético de San Luis 1-5 New England Revolution - Jornada 2 Chivas 1-3 FC Cincinnati - Jornada 2 Santos 2-3 Orlando City - Jornada 3 Necaxa 1-4 Charlotte - Jornada 3 New York Red Bull 2-1 Atlético de San Luis - Jornada 3 América 1-4 Columbus Crew - Jornada 3 Chivas 0-1 Sporting Kansas City - Jornada 3 Mazatlán 1-2 FC Dallas - 16vos de Final LAFC 7-1 FC Juárez - 16vos de Final León 1-3 Real Salt Lake - 16vos de Final

Empates entre Liga MX y MLS en Leagues Cup 2023

León 2-2 Whitecaps – Jornada 1 (ganó León en penaltis) Montreal 2-2 Pumas – Jornada 1 (ganó Montreal en penaltis) Santos 2-2 Dynamo – Jornada 2 (ganó Houston en penaltis) Cruz Azul 1-1 Atlanta United -Jornada 3 (ganó Cruz Azul en penaltis) Puebla 1-1 Chicago Fire - Jornada 3 (ganó Puebla en penaltis) Pachuca 0-0 Houston Dynamo - 16vos de Final (ganó Houston en penaltis) Atlas 2-2 New England Revolution - 16vos de Final (ganó New England en penaltis) Charlotte 0-0 Cruz Azul - (ganó Charlotte en penaltis) Tigres 1-1 Vancouver Whitecaps (ganó Tigres en penaltis) Querétaro 1-1 New England Revolutions (ganó Querétaro en penaltis) Toluca 2-2 Minnesota (ganó Minnesota en penaltis) América 2-2 Nashville SC (ganó Nashville en penaltis)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LICHA MAGALLÁN TRAS SU DEBUT CON PUMAS: 'SABOR AMARGO POR LOS PENALES'