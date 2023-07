Gonzalo Pineda tras derrota con Miami: 'Contra Messi no puedes cometer errores'

El Atlanta United cayó por goleada 4-0 ante el Inter de Miami en la Jornada 2 de la Leagues Cup, con dobletes de Messi y de Robert Taylor, el cuadro de Miami sumó su segunda victoria en el torneo.

Tras el término del juego, el director técnico del Atlanta United, Gonzalo Pineda señaló que el equipo del Inter fue justo vencedor, asimismo hizo enfásis en el tipo de jugadores como Leo.

"Me gustaría decir que, crédito total a Inter Miami, creo que hicieron un muy buen partido, creo que son justos vencedores, creo también que hubo circunstanacias en ciertos momentos del partido donde en los momentos clave ellos no perdonaron, contra jugadores tipo Messi no puedes cometer errores. El primer gol me parece que es un error nuestro, el segundo me parece que también, el cuarto igual, hubo circunstancias en momentos claves que ellos atinaron, total crédito a ellos, lo acabo de decir", declaró Pineda.

A pesar de los errores en los goles de Miami, el técnico mexicano también señaló que su equipo creó oprtunidades claras; sin embargo no fueron aprovechadas.

"Nosotros también generamos oportunidades, generamos un penal, generamos una jugada my clara con Edwin Mosquera en el segundo tiempo, una jugada muy clara con Miguel Berry, una jugada con Caleb Wiley que intenta pasar a Giakoumakis, entonces creo que el equipo mostró que también podía lastimar a Inter Miami, pero no estuvimos certeros, en momentos claves pudimos haber anotado por ahí algún gol que nos metiera en el partido, nos diera algún envión anímico, pero ellos muy rapido se pusieron dos a cero y eso nos mató un poco, un poste también de Brooks Lennon en el primer tiempo, tuvimos si no mal recuerdo trece centros, llegamos en repetidas ocasiones sobre todo por el costado derecho, nuestros centros no estuvieron precisos, pero llegamos y creo que hubo momentos donde tamnién el equipo creó también jugadas importantes para poder lastimar a Inter Miami, no lo hicimos y por eso el marcador se vio así", finalizó el mexicano.

Atlanta United se jugará la vida frente a Cruz Azul el próximo sábado, partido definitivo, quien pierda está elimiinado de la Leagues Cup.

