Con los pies en la tierra. A pesar de que América arrolló a su rival en el debut en Leagues Cup, André Jardine, entrenador azulcrema aclaró que es muy pronto para pensar en el título aunque destacó que la potencia de su plantilla le permite ilusionarse.

"Es muy temprano, debemos tener mucha humildad sobre todo cuando juegas bien. Sabemos que el camino es largo, faltan muchos partidos, debemos mantenernos enfocados porque el futbol es así, hay que mantener los pies en la tierra", aclaró el técnico americanista.

"Sabemos el potencial que tenemos y no lo negamos, tenemos una ambición muy grande, pero sabemos que estamos al inicio del trabajo", agregó.

Sin embargo, siempre aunque la exhibición sea positiva sabe que siempre hay detalles por mejorar y la falta de contundencia del primer tiempo sabe que no puede repetirse.

“La contundencia en el primer tiempo fue una cosa que tenemos que mejorar; construimos, pero no concretamos. Me gustó mucho la fortaleza mental de seguir, la consistencia defensiva de no regalar muchas ocasiones al rival, ninguna es imposible, pero me gusta la forma como defendemos", reveló André Jardine.

