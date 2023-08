Siempre navegaron contracorriente. Por primera ocasión el VAR había favorecido al América con el penal a favor para darle la vuelta al marcador, sin embargo, fue también gracias a una decisión del cuerpo arbitral ubicado en la cabina la que le quitó el triunfo y André Jardine no dudó en manifestar su descontento asegurando que a lo largo del torneo los perjudicaron.

“Es un tema que ya hablé en la otra conferencia, el sentimiento es el mismo, no porque perdemos pasa, el criterio no es igual, un ejemplo claro es que en todos los partidos que jugamos tuvieron muchas decisiones y el árbitro no fue al VAR", aclaró el estratega brasileño.

"La primera de nuestro favor, el árbitro ve el VAR, en un penalti clarísimo, el penalti no necesita penalti; hay otra en un centro de Chava que también era penalti, no son necesarios el VAR, hay muchas jugadas que podrían ser peligrosas y encuentras falta y empujón, lance igual y no te marcan, soy sincero, para mí no es excusa, vamos a crecer con nuestros errores, pero me siento indignado, en estos cuatro partidos siempre fue en contra de nosotros”, agregó.

Sin embargo, el técnico no pone pretextos pues sabe que la plantilla tiene calidad suficiente para pelear en lo más alto, pero también es consciente de los errores que cometieron en la eliminación.

"Claramente América está en construcción, es ahí donde debemos de aprender, hacer cosas más consistentes, no buscar culpables porque el grupo es noble, tenemos un grupo cómodo, con ganas de darle alegrías a la afición, el futbol es así, tenemos que buscar experiencias, madurar en derrotas y victorias, estos partidos decisivos nos van a ayudar en lo que viene en el torneo mexicano, la Liguilla en la que vamos a estar, los errores de hoy no podemos tenerlos allá”, finalizó Jardine.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - AMÉRICA YA HABÍA CELEBRADO EL PASE A CUARTOS DE FINAL DE LEAGUES CUP EN SUS REDES SOCIALES