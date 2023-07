Álvaro Fidalgo asegura que América buscará conseguir el título de la Leagues Cup

El primero de cuatro. Para Álvaro Fidalgo la Leagues Cup representa el primer campeonato a disputar en el año y sabe que América siempre carga con la presión de levantar el título, sin embargo, reconoce que el nivel hasta ahora que se ha mostrado en el certamen es exigente.

“La palabra presión forma parte de este club cada día, no es ganar y se libera presión. Creo que es un gran torneo, llevamos viendo todos los partidos, hay un gran nivel.

"Los equipos de la MLS demuestran que quieren ganar el torneo y lo encaramos con la máxima seriedad. Es el primer título en disputa de los cuatro de este año natural y vamos por el primero. Somos América y estamos obligados a los cuatro que va a haber”, afirmó el mediocampista español.

Respecto a los triunfos que han conseguido los equipos de la MLS, aseguró no estar sorprendido, ya que considera que es una liga que cada año incrementa su nivel.

“No me sorprende para nada el buen nivel de la MLS. Año a año crecen, pero no me gusta esa comparativa, hay una eterna comparativa con la MLS y, al final, lo importante es que cada uno se centre en lo que tiene en casa.

"Es un futbol distinto, será un gran torneo con grandes partidos y buenos jugadores. Ojalá hagamos disfrutar a la gente y hagan más torneos de este tipo”, declaró Álvaro Fidalgo.

