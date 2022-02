Zlatan: ‘No era feliz en el Barça ni en el PSG, quería estar en el Milan’

El delantero Zlatan Ibrahimovic ha revelado la verdad sobre su estadía en el Barcelona y en el Paris Saint Germain, y destacó que nunca quiso ir a ninguno de los dos equipos, pues quiso permanecer en el Milan, equipo donde actualmente juega.

“Cuando estaba en Barcelona no era feliz, no tenía adrenalina. Adriano Galliani me llamó y me dijo: ‘Vas a venir a Italia y jugar con el Milan’, vino a mi casa. ‘No me levanto hasta que aceptes’, dijo. Es un caballero, con él y con Berlusconi volví a ser feliz”, compartió el sueco para Radio 105.

Además, sentenció que cuando salió del club italiano para ir al PSG, su relación con Galliani quebró por un tiempo. “Cuando me fui estaba muy enojado con él. No le hablé por ocho meses. Le dije ‘vende a todo el equipo, pero a Ibra no’, me prometió que no me vendería, pero en el verano me explicó la situación y me vendieron al PSG. Yo ya no era feliz”, añadió.

También habló que en sus planes cercanos no está el retiro a pesar de tener molestias en el talón de Aquiles.

“Es Ibra quien decide cuándo parar. Mucha gente me dice que estoy acabado, pero estoy animado. ¿Por qué ser normal cuando puedes ser más fuerte?”, destacó.

Por último, mencionó que tiene muchos planes y quiere ser muchas, como el incursionar en la actuación.

“Para el futuro ya veremos. Tengo curiosidad por ciertas cosas, por ejemplo, ser actor. Quiero algo que me de adrenalina, aunque nada será como el futbol. Tendré que marcar la diferencia. Tengo muchos proyectos en este momento, sin embargo, estoy centrado en ser futbolista y cuando vuelva (de las molestias) derribaré el estadio”, finalizó Zlatan.

