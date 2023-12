¡Está de regreso! Zlatan ibrahimovic vuelve al Milan... como director deportivo

Zlatan Ibrahimovic, exfutbolista sueco retirado en 2022 y aclamado como una leyenda del Milan, ha anunciado su regreso al conjunto 'rossonero'. Sin embargo, en esta ocasión, el icónico delantero asumirá un papel destacado en la directiva del club lombardo y contribuirá tanto en las decisiones deportivas como en aspectos estructurales, incluido el ambicioso proyecto del nuevo estadio.

El comunicado oficial del Milan destaca la importancia de la incorporación de Ibrahimovic para "fortalecer la cultura ganadora y colaborará con el equipo de inversión global de la compañía", afirmó el club, al subrayar su rol activo en operaciones deportivas y comerciales.

El propio Ibrahimovic expresó su entusiasmo por esta nueva fase de su carrera. "No es una decisión que tome a la ligera. He pensado largo y tendido sobre los primeros pasos de mi carrera después de jugar al fútbol, y no podría estar más emocionado de empezar este viaje como miembro de RedBird y del Milan. Para mí y para mi familia, ésta es verdaderamente una vuelta a casa", comentó.

La colaboración estrecha entre Ibrahimovic y Gerry Cardinale, fundador de RedBird, será fundamental. El sueco, además de asesor principal de los propietarios, se encargará del desarrollo de jugadores, formación para el alto rendimiento y proyectos especiales, incluido el mencionado estadio.

En palabras de Gerry Cardinale, propietario del fondo RedBird Capital y dueño del Milan, la participación activa de Ibra en el futuro del club refleja el compromiso continuo con la excelencia dentro y fuera del campo. Esta será la tercera vez que Ibrahimovic firma con el Milan, después de sus etapas como jugador en 2010 y 2020, destacando su contribución con 163 partidos, 93 goles y dos 'Scudettos'.

La decisión de Ibrahimovic, revelada de manera velada en sus redes sociales el 7 de noviembre, ha generado gran expectación. El anuncio oficial, realizado en medio de una crisis de juego y resultados para el Milan, destaca la importancia histórica y emocional que siempre ha tenido 'Ibra' en el vestuario milanista.

