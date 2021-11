Zlatan Ibrahimovic: "Sin mí, el PSG no sería lo que es ahora"

El delantero del AC Milan Zlatan Ibrahimovic, dijo en entrevista para 'Téléfoot' que el París Saint-Germain, su antiguo equipo, le debe el prestigio del que goza en la actualidad.

“Cuando se compró el PSG, fui uno de los primeros en fichar. Y estoy muy orgulloso. Sin mí, el PSG no sería lo que es ahora. Algunas personas piensan que vine por el dinero, la ciudad, la vida. No. Yo llegué y todo cambió”.

El sueco aseguró que el club parísino carece de una plantilla unificada, dejó en claro que no son una escuadra fácil a vencer pero no se muestran como un "equipo" imponente.

“¿Encuentro hoy el equipo más fuerte que el de mi tiempo? No, porque éramos un equipo. Hoy no es un equipo. No digo que no sea fuerte, pero sí menos bueno que el nuestro en ese momento”.

Zlatan llegó al club en 2012 y salió en 2016, logró conquistar cuatro ligas y marcó 152 goles.

