Zlatan Ibrahimovic: 'Llegó un momento en el que estaba hablando solo con la casa'

Zlatan Ibrahimovic se encuentra recuperándose de una lesión que lo ha obligado a parar, pero lo que más le ha costado es tener que vivir alejado de su familia en Milán ya que debido a las restricciones por el Covid-19 no ha podido viajar para verlos.

“En Milanello (ciudad deportiva del Milan) me siento como en casa, pero mi futuro no lo decidiré sol. Los extraño mucho (a su esposa e hijos) están agotados por no tenerme en cerca. Me gustaría quedarme con ellos. Traté de regresar, pero Pioli respondió que tengo dos hijos en casa, pero que Milanello también es mi casa y que aquí tengo 25 chicos que me necesitan también", declaró Ibrahimovic en entrevista con el Corriere dello sport.

El sueco recordó su aislamiento durante la cuarentena que tuvo que pasar después de haberse contagiado de coronavirus y aseguró que la soledad lo llevó a hablar con las paredes de su casa.

“Era algo que me intrigaba, porque golpeó a todo el mundo. Es una gran tragedia. Al principio tuve un dolor de cabeza que no era fuerte pero molesto y luego perdí el gusto. Estuve todo el día en casa, cabreado, no podía salir. No podía entrenar.

“Llegó un momento en el que estaba hablando solo con la casa. Les puse nombres a las paredes. Se convirtió en algo mental. Te miras a ti mismo e imaginas todos los males sobre ti, incluso los que no tienes. Un dolor por lo que sientes y por lo que crees que sientes”, aseguró.

