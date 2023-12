Xavi tras derrota de Barcelona: "El año pasado vino un mazazo pero conseguimos dos títulos"

Con la derrota 2-4 ante Girona en casa, Barcelona dejó ir la oportunidad de acercarse al liderato, además que cayó hasta el cuarto sitio de la clasificación. Sin embargo, para Xavi Hernández fue un revés del que confía que se recupere su equipo.

En la conferencia de prensa posterior al partido disputado en Montjuic, el estratega catalán consideró que el resultado es engañoso, pues fue un partido parejo que se puedo definir para cualquiera de los dos lados. "El Girona tiene mucho mérito lo que está haciendo. Está líder. Hoy más. Nos saca siete puntos y es muy merecido".

"Ha sido un partido parejo. Si gana el Barça, también diríamos que es justo. Creo que hemos tirado 31 veces. Quizás los errores en defensa nos ha pasado factura. Son detalles. Tienen un gran equipo y una gran propuesta. Ha sido un partido del K.O. El que llegaba, golpeaba primero", señaló el estratega, para quien los goles en contra pasaron por errores puntuales en la transición o en la defensa.

Xavi consideró que dejaron ir un par de oportunidades para tomar la ventaja y les costó caro, pero por otro lado aseguró que están en construcción y ante un revés deben volver más fuertes. "Hoy nos ha salido cruz, pero nos podía haber salido cara. No debemos dudar en ningún momento".

"No es un mal partido del Barça. El año pasado también nos vino un mazazo, pero conseguimos dos títulos", y añadió que Girona ya no debe ser considerado como una sorpresa, sino como un serio candidato al título. Por último, enfatizó que a pesar de la diferencia de puntos, no dejarán de pelear.

Barcelona se encuentra en la cuarta posición con 34 puntos, mismos que Atlético de Madrid pero menor diferencia de goles. Con Real Madrid está a cinco puntos de distancia, por siete que saca Girona, el cual recibirá a Alavés la próxima semana. Mientras que los blaugranas visitarán a Valencia.

