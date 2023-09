El Barcelona vuelve ha estar envuelto en polémica por el caso de José Negreira. Está vez la Guardia Civil Española ha reabierto la investigación pues considera que el club recibió ayudas arbitrales. Xavi Hernández, DT del equipo, decidió responder ante dichas acusaciones.

La Guardia Civil consideró que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) tuvo un "funcionamiento irregular" en la época de José María Enríquez Negreira y Victoriano Sánchez Arminio. Las acusaciones consideran que este funcionamiento coincide con la etapa en la que el exárbitro habría recibido pagos del Barcelona para influir en la labor de los colegiados

Previo a su partido de Jornada 4 de LaLiga, el entrenador español fue cuestionado con respecto a dichas ayudas arbitrales a lo que Xavi contestó contundentemente que durante su carrera nunca sintió que ayudaran al equipo.

“Ya lo he dicho muchas veces. En 17 años en el primer equipo y ahora como entrenador nunca me he sentido beneficiado. Estoy en total desacuerdo con la Guardia Civil”, reveló en entrenador.

Además, el DT, habló con respecto a sus nuevos fichajes, Joao Félix y Joao Cancelo quienes llegaron en el cierre de mercado y con respecto a Iñigo Martínez quien aún no ha podido debutar con el equipo.

“Joao Félix y Cancelo están bien. Iñigo ha entrado en la lista, mañana decidiremos. Le falta un pelín más de ritmo. Estoy muy contento de tener este perfil en la plantilla. Es un gran fichaje. Le ha costado la pretemporada por la lesión, pero irá entrando”, finalizó Xavi.

Xavi, sobre el 'Caso Negreira' y el informe de la Guardia Civil "Nunca, en 17 años en el primer equipo, me he sentido beneficiado. Estoy en total desacuerdo con la Guardia Civil" pic.twitter.com/DueK0c5yoV — MARCA (@marca) September 2, 2023

