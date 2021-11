Xavi Hernández: 'Me hubiera gustado entrenar a Messi en el Barcelona'

Xavi Hernández fue presentado este lunes como nuevo entrenador del Barcelona y aseguró que le hubiera gustado entrenar a Messi, quien fue su compañero por muchos años.

"Claro que me hubiera gustado entrenar a Leo, y a Eto'o y a Ronaldinho... pero ya no están. Pero ahora hay otros que tiene que marcar las diferencias", mencionó en su presentación.

De igual forma, el estratega español reveló que el argentino le escribió para felicitarlo por su nuevo cargo.

"Con Messi tengo amistad, me ha escrito y me ha deseado suerte, es el mejor jugador del mundo y de la historia de este club", añadió. "No lo tenemos y ya no podemos pensar en los jugadores que no están".

