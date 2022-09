Wolves sobre el estado de salud de Raúl Jiménez: 'Necesitaba unos días más para recuperarse'

El arranque de temporada pintó complicado para el mexicano Raúl Jiménez, esto tras la lesión que sufrió durante el calentamiento con el resto de sus compañeros y aunque el Wolverhampton ya informó sobre su estado, no dieron un tiempo estimado para su regreso.

El ‘Lobo de Tepeji’ no podrá ser materia dispuesta para su equipo, al menos no a corto plazo. El goleador se perdió del reciente encuentro que disputaron ante el Southampton, en el que ni siquiera salió a la banca, esto con el fin de no arriesgarlo a que su condición pudiera agravarse, así lo comunicó el conjunto inglés.

“La pretemporada de Raúl se vio interrumpida por una lesión en la rodilla, lo que significa que todavía está desarrollando su resistencia y su capacidad para recuperarse. Su cuerpo necesitaba unos días más para recuperarse después de sentir un dolor en la ingle durante el calentamiento y no queríamos ponerlo en mayor riesgo de lesión”, explicaron a través de un comunicado.

ACTUALIZACIÓN del estado de Raúl Jiménez. “Se sintió que su cuerpo necesitaba unos días más para recuperarse después de que sintió un dolor en la ingle durante el calentamiento y no queríamos ponerlo en mayor riesgo de lesión” Más info https://t.co/Xo5tyoHE47 pic.twitter.com/oo81KD2t9q — Wolves Español (@WolvesEspanol) September 4, 2022

Esta es la segunda ocasión en la que el mexicano sufre una lesión durante la temporada 2022-23, ya que el pasado 27 de julio Jiménez resintió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla y una pequeña distensión en el aductor, misma que lo mantuvo alejado de las canchas por un periodo de dos semanas, aunque no necesitó de una intervención quirúrgica.

En lo que va de esta campaña, el internacional sólo consiguió registrar un total de tres partidos, que dieron como resultado 211 minutos de actividad y no ha logrado estrenarse en esta campaña, sin embargo, en el juego de Copa en el que participó sí hizo una anotación, ritmo que buscará retomar a su regreso.

