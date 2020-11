Wayne Rooney: Se retiraría si el Derby County le ofrece el puesto de técnico

La directiva del Derby County anunció la salida de Philip Cocu como técnico del equipo de la Segunda División de Inglaterra.

Con este escenario, Wayne Rooney, asumió la dirección técnica interina del conjunto en una faceta de jugador-entrenador. Sin embargo, el propio delantero reveló que dejaría de ser jugador si la directiva le ofrece el puesto de timonel de manera definitiva.

"Esa posibilidad (retirarse como jugador) está ahí, claro. Como lo he declarado, quiero hacer este trabajo y quiero dirigir. Si dirijo al equipo a largo plazo, no creo que sea posible dirigir y jugar. Si me piden que dirija a tiempo completo, será el final de mis días como jugador", confesó Rooney.

"Los nuevos dueños no están aquí todavía, pero están cerca de finalizar (el trato), así que tengo que enfocarme en el equipo. Estoy seguro que en el futuro cercano podré responder mejor estas preguntas. Dirigir es lo que quiero y me veo haciendo", agregó.

El delantero de 35 años, no se convocó para el duelo de los Carneros ante el Wycbome Wanderers que terminó como empate a un gol en el Pride Park Stadium.

