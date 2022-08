Wayne Rooney explotó contra Mbappé: "Nunca he visto un ego más grande"

Las actitudes de Kylian Mbappé tras el último partido del PSG ante el Montpellier, no cayeron bien en el mundo del balompié, pues la estrella francesa discutió con Neymar para tirar un penalti, de igual forma, Messi también se vio involucrado, pues Kylian empujo al astro argentino.

Wayne Rooney, exjuagador del Manchester United y Everton, y actual técnico del D.C. United de la MLS dio su postura sobre la bochornosa escena y criticó el ego del deltantero galo.

"¿Un jugador de casi 24 años chocando con Messi? Nunca he visto un ego más grande que este en mi vida. Alguien tiene que recordarle a Mbappé que, con 24 años, Messi ya iba camino de su cuarto Balón de Oro", dijo Rooney para Depar Sports.

Asimismo la situación entre Mbappé y Neymar está tensa, pues ambos jugadores no se hablan y no superan lo sucedido; por otro lado, la figura francesa está molesta, pues se le prometió que sería el jefe del club, que el brasileño ya no estaría y un entrenador de renombre, cosas que no le han cumplido, informa Daniel Riolo, de Radio RMC.