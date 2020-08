Video: Matt Doherty 'borró' su amor por el Arsenal tras fichar por el Tottenham

Matt Doherty fue fichado por el Tottenham para la campaña 2020-2021 después de más de 10 temporadas con el Wolverhampton.

Sin embargo, el zaguero irlandés, seguidor del Arsenal, tuvo que borrar sus mensajes hacia los Gunners al firmar con el archirrival de la ciudad.

En un video, con el mensaje "Delete (Borrar)", se puede apreciar como Doherty elimina unos tuits en los que demostraba su pasión por el Arsenal.

"I love Arsenal forever and ever and ever (Amo al Arsenal por siempre y para siempre)" y "Yes, i'm a HUGE Arsenal fan! (Sí soy un GRAN aficionado del Arsenal!)" fueron borrados por el defensor.

Tras borrar los mensajes se pude apreciar a Doherty tocar el escudo de los Spurs, su nuevo equipo por las próximas cuatro temporadas.

