Vicepresidente de Surinam aclaró que el pago a jugadores de Olimpia es muestra de gratitud

Ronnie Brunswijk, vicepresidente de Surinam y antiguo líder guerrillero, batió un récord histórico al debutar con 60 años y 198 días con el equipo de su propiedad, el Inter Moengotapoe, que cayó en el partido disputado en su propia casa contra el Olimpia de Honduras por un contundente 0-6 en choque oficial ; sin embargo, su nombre causó revuelo después de que en redes sociales se publicara un video en el que entrega dinero al equipo visitante.

No obstante, ante el anuncio de la Concacaf de una investigación por 'posibles problemas de integridad' en el duelo, el dirigente reveló en entrevista con Starnieuws de Surinam, que el dinero otorgado al equipo rival en los vestidores del inmueble únicamente fue una 'recompensa' por la garra mostrada en el terreno de juego.

“Olimpia ha jugado un partido a un nivel y ganó merecidamente. Debido a Covid-19 no hemos podido celebrar ningún partido durante casi un año y medio y estoy agradecido de que Olimpia quisiera venir a Surinam. Le he mostrado mi gratitud. No sé quién lo filmó y lo colocó en las redes sociales.

TE LO CUENTO: El Olimpia ha sido criticado, ya que, en un vídeo se muestra que el presidente del Inter Moengotapoe, Ronnie Brunswijk, ingresó al vestuario del equipo hondureño y con un fajo de dinero en mano comenzó a repartirlo entre los jugadores. pic.twitter.com/8I6VNkq5lm — Hondudiario.com (@hondudiario) September 22, 2021

“He sido fan del futbol desde temprana edad. El futbol es mi pasatiempo. Mientras siga sintiéndome en forma, seguiré jugando futbol para el Inter Moengotapoe", detalló.

CONCACAF, ALERTA

“Estamos sumamente preocupados por el contenido de un video que circula en las redes sociales y que plantea posibles problemas de integridad en torno al partido de la Liga Concacaf entre Inter Moengotapoe y Olimpia”, explicó el organismo futbolístico tras revelarse el metraje de Ronnie Brunswijk.

