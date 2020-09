Van de Beek: 'Estaba todo cerrado con el Real Madrid, pero se echaron para atrás'

El futbolista neerlandés Donny van de Beek reconoció este jueves que llegó a un acuerdo con el Real Madrid para fichar por el club español el verano pasado y que se sintió decepcionado cuando se le escapó la oportunidad.

“Estaba todo cerrado con el Real Madrid y los clubes también tenían un acuerdo, pero por alguna razón no se materializó. Jugadores que iban a dejar el equipo se quedaron y el Madrid se echó atrás”, explicó el futbolista en una entrevista con el periódico neerlandés 'De Telegraaf'.

Tras las fallidas negociaciones, el internacional se planteó su futuro. “Al principio te sientes harto y te preguntas si una oportunidad semejante volverá a aparecer”, comentó.

No obstante, el Manchester United anunció este miércoles su fichaje para las próximas cinco temporadas con la opción de renovar por una más, en una operación por la que su anterior equipo, el Ajax, ha recibido 39 millones de euros más cinco en variables.

El club inglés no fue el único que se interesó por él. “Elegí con mis sentimientos, es lo que he hecho durante toda mi carrera. El dinero no era un problema porque con todos equipos que se presentaron, no tenía que preocuparme por eso”, explicó.

La inminencia del fichaje y el temor a que una lesión de última hora frustrara el traspaso llevó al Ajax a tomar medidas extremas. Según reveló el diario neerlandés, el club tuvo a Van de Beek casi dos días encerrado en la habitación de un hotel para no correr riesgos y no lo convocó para el amistoso jugado el pasado sábado en el Johan Cruyff Arena.

“El Manchester United en un sueño, y por supuesto un gran club en la mejor liga del mundo. No lo tuve que pensar ni por un segundo cuando se me presentó la oportunidad”, dijo el jugador sobre su nuevo equipo.

