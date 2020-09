Valdano sobre Messi: 'O se va a otro club o a su casa, pero ya se fue del Barcelona'

Si de algo está seguro Jorge Valdano, es que Lionel Messi jamás volverá al Barcelona, por lo que el conjunto blaugrana tendría que estar pensando ya en la reeconstracción del equipo.

"O se va a otro club o a su casa, pero ya se fue del Barcelona. Estoy totalmente convencido, no tengo ninguna duda. Cuanto antes asuma el Barcelona que va a perder al mejor jugador de su historia, antes podrá centrarse en la reconstrucción", mencionó Valdano para 'El Transistor'.

"Ya se fue del Barcelona, digan lo que digan los papeles y en algún lugar tiene que recalar".

El Campeón del Mundo en México '86 también aseguró que la transición de su salida será tóxica para él, el Barcelona y LaLiga.

"No hay problemas personales. No sé hasta dónde va a llegar esta transición que es tóxica para club, jugador y LaLiga. Entiendo que el Presidente Josep María Bartomeu debe pensar que cuando se vaya Messi se deberá ir él también... pero prolongar esto me parece que es nocivo para el Barça", agregó.

De igual forma, Valdano no quiso comparar cuando Messi se planteó dejar a la Selección Argentina, pues son situación diferentes.

"Son situaciones completamente distintas porque no hay un contrato por medio ni nada parecido cuando Leo abandonó la albiceleste y volvió", explicó.

