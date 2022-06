Ucrania: Técnico ofreció una disculpa a su afición por no ir al Mundial en tiempos de Guerra

El panorama de esperanza se tornó en una cruda realidad para la selección de Ucrania. Luego de perder con un gol en propia puerta ante Gales y terminar con las posibilidades de estar en la Copa del Mundo Qatar 2022, el sinsabor quedó en el conjunto nacional, que ofreció una disculpa a su gente.

Lo cierto es que la complicada actualidad del país que desde hace meses libra una guerra contra Rusia, es, indiscutiblemente un factor que afecta tanto en el rendimiento físico como mental del equipo, así lo hizo saber el entrenador Oleksandr Petrakov.

“Ustedes saben lo que está pasando en Ucrania ahora. Tenemos una guerra en todo el país. Tenemos niños y mujeres muriendo a diario. Nuestra infraestructura ha sido totalmente arruinada por los bárbaros rusos”, declaró al término del encuentro.

Aún con la desolación por no haberse mantenido con vida, el conjunto ucraniano dejó en manifiesto que hicieron su máximo esfuerzo por cumplir el objetivo y ahora lo único que pidieron a sus aficionados es no olvidar a este equipo.

“Creo que hicimos todo lo que pudimos, pero realmente quiero que la gente de Ucrania recuerde a nuestro equipo, nuestros esfuerzos. Quiero disculparme por no marcar, pero esto es deporte. Así es como sucede y simplemente no. No tengo palabras. No sé qué decir”, apuntó.

