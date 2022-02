Turco Mohamed: 'A la Selección Argentina la va a dirigir el Cholo Simeone y Marcelo Gallardo'

A pesar de que la Selección Argentina está viviendo sus mejores momentos bajo las órdenes de Lionel Scaloni, en entrevista con Diario Olé, Antonio Mohamed aseguró que los entrenadores del Atlético de Madrid y River Plate serán los siguientes tomar las riendas del conjunto sudamericano cuando el actual estratega de la Albiceleste deje su puesto.

"A la Selección Argentina la va a dirigir el Cholo Simeone y Marcelo Gallardo. Yo voy a tener 70 años. Ahorita tengo 51 más cuatro, más otros cuatro, déjame disfrutar tiempo con mi nieta", respondió al ser cuestionado sobre si su cargo en el Atlético Mineiro lo acercaría al banquillo del actual Campeón de la Copa América.

Sin embargo, el Turco Mohamed aseguró que le gustaría ser el asistente de Simeone en caso de que lo nombraran entrenador de la Albiceleste. "Si no, voy con el Cholo como su auxiliar. Me siento tranquilo a fumar un habano y trabajo con él", expresó el argentino.

El exentrenador de Rayados y América aseguró que se encuentra disfrutando su etapa con el equipo brasileño por lo que no se preocupa por su futuro.

"Esto del Atlético Mineiro lo tomo como algo espectacular y sé que me puede llevar a cualquier lado, pero lo más importante es disfrutar este momento, no quiero pensar más lejos. Ya me pasó un montón de veces, miro hacia atrás y digo 'hace dos años estaba en el Mundial de Clubes, cuánto tiempo ha pasado'", sentenció.

