Tottenham: Harry Kane anotó gol que lo mete a él y a los Spurs en los libros de historia

Harry Kane anotó el único gol de la victoria de la tercera jornada de la Liga Inglesa ante el Wolverhampton, aquel tanto no solamente significó tres puntos, sino que también convirtió al atacante británico en el jugador con más goles marcados en un solo club desde la creación de la Premier League.

Kane logró vencer al portero José Sá al minuto 64, tras una buena definición con la cabeza dentro del área. Dicha anotación significó su diana 185, superando así al argentino, Sergio Agüero con el Manchester City, también en diez temporadas

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This angle of <a href="https://twitter.com/HKane?ref_src=twsrc%5Etfw">@HKane</a>’s 185th and <a href="https://twitter.com/hashtag/THFC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#THFC</a>’s 1000th Premier League goal <br><br> <a href="https://twitter.com/zac_des?ref_src=twsrc%5Etfw">@zac_des</a> <a href="https://t.co/0Nydsb9OHn">pic.twitter.com/0Nydsb9OHn</a></p>— The Spurs Web (@thespursweb) <a href="https://twitter.com/thespursweb/status/1561047306153213953?ref_src=twsrc...">August 20, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Además, el capitán ingles convirtió el gol mil de los Spurs en la Premier. Solamente cinco equipos habían logrado llegar al millar de goles en la competición inglesa: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea y el más reciente, Tottenham.