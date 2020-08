Thomas Müller sobre Messi: 'No se le puede defender con una sola persona'

El media punta del Bayern Thomas Müller, definió la hoja de ruta de su equipo en el partido de este viernes ante el Barcelona, diciendo que los bávaros quieren tener la pelota y hacerle la vida difícil al contrario cuando la tenga.

"Espero dos equipos en el campo a los que les gusta tener la pelota. También queremos jugar bien sin pelota y hacerles la vida lo más difícil posible cuando la tengan ellos y recuperarla pronto", mencionó Müller a los medios de comunicación.

"Queremos controlar el partido con nuestras virtudes pero lo que pase mañana no lo sabemos", agregó.

El alemán también se refirió a lo que debe hacer su equipo para tratar de contrarrestar a Lionel Messi y aseguró que ante él hay defender en grupo.

"Lo primero que quiero decir es que Messi está en forma y no es un jugador al que se pueda defender con un solo futbolista. Desde mi experiencia a él sólo se le puede defender con el equipo. Si se va del primero, le puede parar el segundo. Si no, el tercero y mientras el primero y el segundo recuperan la posición y vuelven a por él. No se le puede defender con una sola persona", explicó.

Thomas dijo además que el equipo tiene buenas sensaciones, pero subrayó que sabe que enfrente no tendrá a un rival cualquiera.

"Tenemos buenas sensaciones, pero sabemos que no tenemos al frente a un rival cualquiera sino el FC Barcelona, un equipo que tiene jugadores experimentados y de gran calidad y que han ganado muchos títulos", señaló.

De igual forma, Müller le quitó importancia al hecho de que este viernes se convertirá en el jugador del Bayern con más partidos en la Liga de Campeones al superar a Philipp Lahm.

"Cuantos partidos de Liga de Campeones cumpla mañana no es interesante y no tiene nada que ver con el partido".

