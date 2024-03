'Tata Martino' llena de elogios a Messi y destaca su deseo de ganar

Reconoce su deseo. Este martes, Gerardo 'Tata' Martino, llenó de buenos comentarios a Lionel Messi en la conferencia de prensa previa a la Vuelta de los Octavos de a Final de la Concachampions entre Inter Miami y Nashville.

El extécnico de la Selección Mexicana, aseguró que el capitán de Argentina, tiene un rasgo muy característico, y es el deseo de ganar.

"Los número uno mantienen a lo largo de toda su carrera, independientemente del lugar donde estén, la forma en que compiten y el deseo de ganar. Ese es un rasgo muy característico de él", dijo Martino en conferencia de prensa.

Asimismo, Gerardo afirmó que ve a Messi de la misma manera que lo vio la primera vez, con las ganas de ir por cada cosa que se le presente en el camino.

No digo que me asombra, porque esta es la tercera etapa que me toca dirigirlo, pero hoy lo sigo viendo de la misma manera que la primera vez en Barcelona. El deseo de ir por cada cosa que se le presenta en el camino", explicó el estratega.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA INCREÍBLE FALLA DE CRISTIANO RONALDO EN EL AL NASSR VS AL AIN DE LA CHAMPIONS ASIÁTICA