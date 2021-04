Superliga: Juventus desmintió el rumor sobre la dimisión de Andrea Agnelli

Ante la negativa del mundo del futbol a la Superliga, algunos equipos como Manchester City y Chelsea habrían dado marcha atrás a la nueva competición; otros dirigentes como Ed Woodward, vicepresidente ejecutivo del Manchester United renunciaron a su cargo, y los últimos rumores apuntaban a que Andrea Agnelli, presidente y dueño de la Juventus así como vicepresidente de la Superliga, también había dado un paso al costado de su puesto en la Vecchia Signora.

Sin embargo, de acuerdo a algunos medios europeos, casi de inmediato dentro del club se desmintió dicho rumor, pues es el último de un largo linaje de mandatarios bianconeri con gran poder dentro la institución.

El DT de la Juventus Andrea Pirlo, por su parte, afirmó la mañana de este martes que Agnelli visitó a la plantilla del equipo para explicarle la situación y que la visita les ha transmitido confianza, en lo que está haciendo el presidente del club bianconero.

"No soy yo quien tiene que hablar de esto", se limitó a decir el estratega. "El presidente nos ha dicho que debemos pensar en seguir con nuestro trabajo porque la Champions hay que ganarla sobre el terreno de juego", añadió.

Este mismo día el Consejo Ejecutivo de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) condenó por "egoístas" "las acciones" de los miembros que abandonaron la organización por integrar el grupo que propone la creación de la Superliga, y propuso nombrar a Karl Heinz Rummenigge, máximo dirigente del Bayern Múnich, como uno de sus dos representantes en el Comité Ejecutivo de la UEFA en lugar de Agnelli.

El lunes Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, calificó de traición el anuncio de este nuevo torneo, principalmente porque las intenciones de los 12 clubes participantes le fueron ocultas, incluso Agnelli guardó silencio, a pesar de ser uno de los mandatarios con quien moldeó una conexión que traspasó las canchas al convertirse en el padrino de una de las hijas del mandatario italiano.

“Él (Agnelli) es la mayor decepción de todos. No quiero ser demasiado personal, pero nunca he visto una persona que mintiera tantas veces de manera tan persistente. Fue increíble. Hablé con él el sábado por la tarde. Me dijo que eran solo rumores, ‘no te preocupes, no pasa nada’; y me dijo ‘te llamo dentro de una hora’, y apagó el teléfono. Al día siguiente tuvimos el anuncio (de la Superliga)”, declaró en comparecencia telemática.