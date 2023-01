Supercopa de Italia: Inter y Milan, por el primer título de 2023

El Milan recibirá al Inter para afrontar la Final de la Supercopa de Italia 2022, encuentro que será parte de una nueva edición del Derby della Madonnina y el cual, el conjunto rossonero afrontará con mucha ilusión, dejando a un lado los antecedentes entre ambas escuadras.

"El derbi del campeonato no cuenta para. Afrontaremos este partido con mucha ilusión y energía, sabiendo que estamos aquí con mérito porque hemos ganado el campeonato", explicó el técnico rossonero.

“Es un reto importante. Jugamos contra nuestros rivales, derrotados en el último campeonato y en los dos últimos derbis. Fueron partidos en los que tuvimos que aguantar dificultades y tendremos que repetirlo", agregó.

Por otra parte, para Pioli es de suma importancia que sus jugadores poco a poca vayan mejorando sus resultados y ante el Inter no será la excepción, ya que cada partidos de este estilo siempre deja una nueva historia.

“Ganar es muy importante. Empezamos el año pasado, ahora hay que darle continuidad a este camino. Sería aumentar nuestro nivel y nuestra mentalidad ganadora. La última semana no fue la mejor, pero el derbi hace historia en sí mismo y el trofeo en juego aumenta el valor de este partido", indicó.

Ante la mala racha que atraviesa el Milan, luego de que en sus últimos tres partidos no ha conocido la victoria, el estratega aseguró que es parte del parón que hubo, tras llevarse a cabo la Copa del Mundo Qatar 2022, ya que poco a poco van agarrando ritmo; sin embargo, está al pendiente de las fallas que tiene su plantilla.

"Volver a jugar tanto después de 50 días puede ser difícil, tanto para los que llegaron a la Copa del Mundo como para los que no la jugaron. En el transcurso de una temporada, es imposible que cualquier equipo no pase por momentos en que no rindes al 100%: solo Napoli no ha tenido ningún bajón", apuntó.

