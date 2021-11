Socio del Barca: 'Con Messi dentro no podías generar un nuevo equipo'

La salida de Lionel Messi dolió a la gran mayoría del entorno del Barcelona, menos a los socios e inversionistas que se alegraron de su partida al PSG por el alto costo que suponía mantener al argentino en las filas blaugranas.

En una entrevista para La Sotana, José Elías, uno de los principales socios del club reveló los problemas que se tenían con la estancia de Messi, entre ellos la renovación de jugadores.

"El final de Messi se veía; si no era el año pasado, era este. Convertir el Barcelona en un equipo ganador pasa por hacer un proyecto post Messi. No teníamos 'pasta' para pagarle, te tienes que auto engañar para creer que puede seguir pero no había manera. Queríamos generar un nuevo equipo y una nueva ilusión y con Messi dentro no podías", reveló el accionista.

Elías también criticó las lágrimas de la Pulga en su conferencia de despedida ya que aseguró que no fueron reales.

“A mí me jodió el día que Messi se puso a llorar. Pero yo creo que la gente confundió las lágrimas. Aparte de que mucha gente me decía que yo no renové a Messi, que es la tontería más grande en el mundo. Messi no lloraba por no seguir en el Barça, sino que lloraba por una suma de cosas. A Messi se le estaba acabando un ciclo. Y a eso se le suma que ha hecho la vida en Barcelona"

