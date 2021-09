Serie A: Maurizio Sarri demandará a árbitro por difamación

Maurizio Sarri, técnico de la Lazio, decidió demandar al árbitro Daniele Chiffi, quien le expulsó en el encuentro del pasado 12 de septiembre contra el Milan en la Serie A, al acusarle de "difamación", según informan este miércoles los medios italianos.

Sarri fue expulsado por Chiffi por sus duras protestas al acabar el partido de San Siro contra el Milan y la Federación de Futbol Italiana (FIGC) le sancionó con dos jornadas de suspensión, posteriormente confirmadas por el Juez Deportivo, pese al recurso de la Lazio.

El técnico del conjunto romano había amenazado la semana pasada con demandar al colegiado, pues este escribió en el acta que Sarri dijo "dos blasfemias durante las protestas", algo que el preparador toscano considera falso.

"Debo ser honesto, no esperaba esta sanción. Se me suspendió una jornada por actitud amenazadora. Luego en el túnel le dije al árbitro 'has permitido que un chico me tomara el pelo', pero el acta asegura que dije dos blasfemias. Tengo a gente que estaba presente y estoy listo para demandarle', afirmó Sarri en una rueda de prensa de la semana pasada.

Pese que a nivel legal el técnico necesite la autorización de la FIGC para presentar una demanda ante organismos legales "no deportivos", los medios italianos aseguran este miércoles que Sarri ordenó a sus abogados seguir con esta idea.

El entrenador que el árbitro dañó su reputación y por eso exige una indemnización.

Sarri podrá regresar al banquillo del Lazio el próximo domingo en el derbi de la capital contra la Roma, tras perderse los partidos contra el Cagliari y el Torino.

