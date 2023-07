Sergio Busquets está listo para empezar su nueva etapa en su carrera con el Inter Miami. El futbolista español llega al conjunto estadounidense junto con sus excompañeros del Barcelona, Lionel Messi y Jordi Alba.

Ahora el mediocampista reveló en conferencia de prensa estar emocionado de poder compartir vestidor una vez más con el astro argentino y quiere repetir los éxitos conseguidos en el conjunto culé, ahora en Estados Unidos.

"Estoy muy contento de poder volver a disfrutar de Leo como compañero. Fueron muchos años en Barcelona. Nos separamos y ahora el tiempo nos ha dado la oportunidad de volver a estar juntos, de volver a disfrutar, y estoy con muchísimas ganas e ilusión de poder jugar junto al mejor jugador de la historia del futbol, un gran amigo y una gran persona. Ojalá podamos llevar lo que ya hicimos ahora al Inter de Miami".

Sobre su decisión de fichar con el Inter Miami, el histórico futbolista español, afirmó que quiere competir de la mejor manera y poder competir por ganar campeonatos con su nuevo equipo.

"Me gusta competir muchísimo, prepararme de la mejor manera, intentar ayudar a todos y que todos me ayuden para adaptarnos lo más rápido posible, mejorar el club y, al final, luchar por los objetivos, que no deben de ser otros que pelear por todos los títulos en que competimos”, finalizó el futbolista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL VS INTER MIAMI: FERRETTI SOBRE JUGAR CONTRA MESSI: 'ES PADRE ENFRENTAR A UN JUGADOR ASÍ'