Sergiño Dest se baja de Copa América tras haberse lesionado el ligamento cruzado

El jugador norteamericano Sergiño Dest, cedido al PSV por el Barcelona, enfrenta un revés considerable tras sufrir una lesión grave durante un entrenamiento hace unas semanas. La noticia fue anunciada por el propio PSV el pasado 20 de abril, confirmando que Dest sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, lo que requerirá cirugía y lo mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta 2025.

Dest, a través de sus redes sociales, compartió un comunicado este 1 de mayo confirmando el diagnóstico y expresando su determinación para recuperarse completamente. En un vídeo, el jugador dijo: "Lamentablemente, me rompí el ligamento cruzado anterior y pronto me operarán. Voy a esforzarme al máximo para volver a mi nivel lo más pronto posible. Será un período muy duro para mí, pero sé que solo me hará más fuerte. Volveré para hacerlos sentir orgullosos".

La lesión de Dest llega en un momento crucial para el Barcelona, que había cedido al jugador al PSV con la intención de transferirlo permanentemente. La negociación de la cesión incluye una opción de compra por 10 millones de euros, una suma que el Barcelona estaba considerando para aliviar sus problemas financieros y realizar fichajes de inmediato rendimiento. Sin embargo, la prolongada ausencia de Dest probablemente trastocará estos planes, ya que es poco probable que el PSV ejerza la opción de compra dada la situación.

Dest se desempeñaba bien en el PSV, con 36 titularidades en 37 partidos, dos goles y siete asistencias, lo que lo convierte en una pérdida significativa para el equipo neerlandés. Ahora, es probable que el jugador regrese al Barcelona en verano, lo que no es ideal para el club catalán, que buscaba una venta definitiva para aliviar sus problemas de fair play financiero.

