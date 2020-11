Sebastián Domínguez: Fue criticado en Argentina por comparar a Cuauhtémoc y Riquelme

Sebastián Domínguez, jugador del América en 2008, comparó en la televisión argentina a Cuauhtémoc Blanco con Juan Roman Riquelme, en donde si bien el exzaguero se refería a lo que significaba cada quien para el balompié de su país, la analogía fue mal comprendida por algunos, provocando críticas en las redes sociales.

El Pollo Vignolo se indignó cuando Sebastián Domínguez comparó a Juan Román Riquelme con Cuauhtémoc Blanco

“Yo me sentaba a hablar con los mexicanos en América y me decían: 'Cuauhtémoc Blanco es como Riquelme'. Ve a Televisa y di que no es lo mismo, te van a decir que eres un desubicado”, dijo Dóminguez en ESPN Argentina.

“No me parece que Cuauhtémoc Blanco sea como Riquelme”, respondió Pollo Vignolo de inmediato un tanto indignado.

Fueron 29 partidos los que el defensor central defendió los colores del América en un sólo periodo a finales de la década pasada.

