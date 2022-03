Scaloni: “Hay que disfrutar a Messi ahora, no pensar en el futuro”

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ponderó el disfrute que debe tener el público argentino de Lionel Messi en el camino hacia Qatar 2022 y no pensar en “el futuro”, en relación a las declaraciones del capitán ‘albiceleste’ tras el triunfo ante Venezuela donde manifestó que después del próximo Mundial vendrá un tiempo de replanteamientos.

"Messi tendrá que sentarse como siempre ha hecho. Después de jugar un Mundial todo el mundo creo que hace valoraciones y después se tomarán las decisiones. No estoy en su cabeza para saber realmente qué es lo que piensa. En tal caso, hay que disfrutarlo ahora y quedarse con eso. Es ley de vida y en algún momento va a pasar. Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular. Es inútil pensar qué es lo que va a pasar después del Mundial”, expresó Scaloni, en conferencia de prensa previo al último entrenamiento en Buenos Aires antes de viajar a Guayaquil.

"No vi el posteo, pero entiendo que será sobre este año, me imagino. Yo había hablado con él hace tiempo. Que sea el entrenador de turno y no ellos que lo dejen. Hay una edad para todos, han pasado tantos viajes y partidos que me imagino que es difícil. Si fue el último, mejor no ha podido ser. Salió como él hubiera soñado. Hizo el esfuerzo para estar y otro muy difícilmente podría haber jugado o estar a disposición. No solo jugó, sino que hizo un gol, aportó una asistencia y se llevó la ovación de todo el estadio”, agregó Scaloni con respecto a Di María, que afirmó que frente a Venezuela “seguramente” haya sido su última presentación como local con la casaca de la Selección Nacional.

"Vamos a entrenar a la tarde y la idea es tener algunas variantes. Es el momento indicado para probar algunas modificaciones. Confío en Gonzalo Montiel y Julián Álvarez, el chico de moda, sin lugar a dudas. Que no jueguen de entrada no significa que no confiemos en ellos”, expresó el seleccionador de cara al cruce ante Ecuador del próximo martes en Guayaquil.

"Hay muchas cosas por mejorar, no creo que haya equipo perfecto. No siempre se puede jugar bien ni ganar. No hay que pensar que está todo bien, siempre hay cosas para revisar y en eso estamos. Tenemos que estar preparado para saber qué puede venir un momento de dificultad. Ahora viene todo viento en popa y puede ser que esto se tuerza. Y es así cuando tenemos que estar preparados”, añadió.

Con respecto al término de moda en Argentina para definir a este equipo con la identificación con el DT como ‘Scaloneta’, el entrenador expresó: "Me pone incómodo, no puedo hacer mucho. Solo agradecer el cariño de la gente con la Selección Argentina. Si a la gente le gusta y se identifica con el equipo, no los voy a parar".

