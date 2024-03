Santiago Giménez sobre el futbol mexicano: "En México son pocos los profesionales"

Santiago Giménez, canterano de Cruz Azul y actual delantero del Feyenoord, ha sido foco de la polémica por los pocos minutos que ha tenido en la Selección de Jaime Lozano, especificamente en la Final de la Nations League ante Estados Unidos.

El goleador mexicano acrecentó dicha situación cuando, este martes, se dio a conocer una entrevista que concedió a 'El Burro' Van Rankin para Caliente TV donde, ampliamente, critica el sistema futbolístico de la Liga MX y sobre el profesionalismo de sus colegas en nuestro país.

"Aquí (Países Bajos) el ser profesional es algo normal, todos son profesionales aquí, en México son pocos los que son profesionales y esos son los que hacen la diferencia, aquí no te alcanza con ser profesional, aquí (en Europa) necesitas ser profesional y más, si no, no te alcanza poque todos son muy profesionales, ellos se desviven por el futbol, llegan a las 8-9 de la mañana y se van a las tres de la tarde", comentó Giménez.

Santiago rompió el récord de goles marcados por un delantero mexicano en su primera temporada en Europa, impusó una nueva marca en la Eredivisie por un delantero extranjero en un año calendario (que ostentaba Luis Suárez).

