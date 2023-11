Santiago Giménez no saldrá del Feyenoord en el mercado de invierno, afirma Dennis te Kloese

Santiago Giménez se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Feyenoord, pues en la presente campaña registra un de 15 goles en 13 partidos en todas las competencias.

El gran momento que vive el mexicano lo ha llevado a ser vinculados con varios equipos del Viejo Continente, sin embargo, Dennis te Kloese, gerente general del equipo de Róterdam, negó que exista alguna oferta por él, por lo que su salida en el mercado de invierno se ve lejana.

Asimismo, el directivo neerlandés confirmó que varios visores han acudido a los juegos del Feyenoord, aunque dejó en claro que Giménez no es el único jugador que está siendo monitoreado.

"No hay (ofertas). Lo único que puedo decir es que a mí me llegan las listas de equipos que nos visitan (visores) y los equipos que solicitan boletos para ciertos partidos, pero el hecho es que están observando a nuestros jugadores, no solo a Santiago. Son varios más los que están en la órbita de varios clubes en Europa. La ventana de diciembre no es la ideal para su salida", dijo en entrevista con el periodista René Tovar.

Además, te Kloese desmintió que exista una cláusula de rescisión por Santi, esto luego de los rumores de que Feyenoord había tasado el mexicano en una cifra cercana a los 40 millones de euros.

Por último, dijo que no puede garantizar la continuidad de Giménez con el club, pues una buena propuesta podría cambiar la situación. Eso sí, señaló que la idea del equipo es mantenerlo toda la temporada.

