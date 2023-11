Santiago Giménez: "Espero poder regalarle muchos goles a la afición del Feyenoord"

Este martes el Feyenoord volvió al plano internacional cuando, en la cuarta jornada de la UEFA Champions League, enfrentó a la Lazio en el Stadio Olímpico de Roma, donde el cuadro dirigido por Arne Slot cayó ante el equipo de Maurizio Sarri.

Pese a la derrota el delantero mexicano del equipo de Rotterdam, Santiago Giménez, se dio el tiempo de hablar para TNT Sports y contar como ha sido el cambio de vida que ha tenido en Países Bajos, donde ya lleva más de un años como jugador del Feyenoord.

“Jugar en Champions League es un sueño, es algo que desde niño siempre tuve. Todo Rotterdam es una familia, es una ciudad donde, desde el primer minuto que llegué, me recibieron con los brazos abiertos y me adapté rápido por eso. Me quieren mucho y yo los quiero mucho, así que esperemos les pueda regalar muchos goles porque lo que me han dado ellos a mí, es impresionante”, contó Giménez.

Además de esto, Santi también contó como ha sido trabajar con Arne Slot, como la mentalidad del entrenador le ha ayudado al atacante mexicano y que tanto le exige el entrenador campeón de la Eredivisie.

“Es el director técnico que te dice las cosas de frente y eso a mí me sirvió mucho, eso fortaleció la relación con Arne, quien es un director técnico que me sorprendió mucho para bien, es un técnico muy capaz y muy bueno, creo que se refleja en los resultados que ha tenido; también es un técnico muy ganador y eso contagia”, comentó.

Una de las cosas más importantes para Giménez, y que ha sido fundamental para él en su adaptación con el Feyenoord, ha sido su relación con su pareja, Santi contó cómo comenzó su relación y lo mucho que representa para el delantero del equipo de Rotterdam.

“Es difícil cambiar de país y estar lejos de tu familia. Mi pareja fue algo de lo más relevante que me pasó llegando aquí a Feyenoord. La invité a jugar Call of Duty conmigo porque vi una historia de que ella jugaba y cuando empezamos a jugar, jugábamos en línea, nos escuchábamos, pero no nos habíamos visto en persona todavía. Después de un mes porque era covid, la invité a salir, le dije: “Estamos jugando, pero no te conozco, hay que conocernos”. Salimos a patinar ahí a la calle y no había nadie porque era cuarentena de covid y así empezó todo. Gracias a ella, soy lo que soy ahora; ella me ha apoyado en todos los sentidos y yo también quiero ayudarla a cumplir sus sueños”, finalizó.

