Ronaldo Nazario: Consideró que su generación era mejor que la de CR7 y Messi

Ronaldo Nazario causó polémica luego de considerar que su generación ha sido la mejor que ha existido en el futbol. Y es que en entrevista con Sky Sports, el brasileño aseguró que su época ha sido la mejor debido a que hoy en día gran parte de los futbolistas no están al nivel de Lio Messi y Cristiano Ronaldo, a diferencia de la suya donde todos eran muy buenos.

"Si a mí me preguntan qué generación elegir, digo la nuestra, pero sin ninguna duda. Éramos realmente muchos y muy buenos. Hoy no es que no sean buenos, Cristiano y Messi lo son, Neymar también, pero faltan los demás, no han llegado a su nivel", dijo el ganador del Mundial en dos ocasiones.

Otro de los argumentos del fenómeno es que en su época el Balón de Oro era entregado a distintos jugadores cada años, cosa que dejó de hacerse desde que CR7 y la Pulga llegaron a la élite del futbol donde solamente Luka Modric logró llevarse el premio.

Ronaldo cuenta con múltiples trofeos a nivel individual y a nivel de clubes, entre ellos destacan los dos Balones de Oro, en 1997 y 2002, dos Copas del Mundo, dos Copas Libertadores, entre otros. Ahora, el brasileño se ha convertido en empresario y ya es accionista mayoritario de dos equipos, Valladolid y Cruzeiro.

