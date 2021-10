Ronaldo: Edmundo reveló que temieron que R9 muriera en la Final de 98

Uno de los sucesos que más dio de qué hablar en la Copa del Mundo de Francia en 1998, fue el estado de salud de Ronaldo una noche antes de la Final, es por esto que su compañero Edmundo, habló nuevamente de lo sucedido y reveló detalles sobre lo que le pasó al 'Fenómeno'.

"Ese día, no dormí nada, era una Final de Copa del Mundo. Me levanté, miré y vi a Ronaldo sufriendo la convulsión. Cuando vi que Ronaldo se sentía mal, me fui gritando por los pasillos. Estaba morado y con la lengua volteada. Cuando llegó la hora de la comida, antes del partido, todos sabían que Ronaldo tuvo la convulsión, menos él. Le desenrollaron la lengua, lo bañaron y lo durmieron. No estaba consciente", mencionó el exdelantero en el podcast 'Inteligência'.

Además, mencionó que convencieron al ex de Real Madrid de ir a hacerse exámenes y el grupo estaba de acuerdo con que el propio Edmundo fuera titular.

"Se sienta, todos tensos, toma un trozo de pan, un jugo de naranja, lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba hablando por teléfono. Leonardo dice: 'No luce bien, se va a morir en el campo'. Actuaba extraño. El cuerpo técnico dice que no jugará, que iría al médico. Recibí una carta diciendo que Edmundo iniciaría el juego. Va a jugar Edmundo, el grupo estuvo sensacional conmigo", agregó.

No obstante, mencionó que de último momento Ronaldo llegó y él fue relegado a la banca.

"Yo estaba tranquilo, me mantenía concentrado, incluso antipático. Fuimos al estadio, que estaba lejos. Llegamos dos horas antes, cada uno hace lo suyo. Cada uno con su propio ritual. Zagallo gritando 'vamos, vamos, vamos'. Salió la alineación (con Edmundo de titular). Pero Ronaldo está emocionado, diciendo que jugaría. Todos se alegran de verlo. Zagallo, Américo Faria y Lídio Toledo tienen una reunión de 10 minutos y dicen: 'Edmundo, espera, Ronaldo va a jugar' ¿Qué haría? No tuve una reacción, no tenía energía, todos lo aceptaron", mencionó Edmundo..

"Para mí, fue una decisión médica, no técnica. Termina la primera parte, Zagallo saca a Bebeto y pone a Denilson. Sigue el cero. Luego reemplacé a Leonardo más tarde. Yo respeto, nada en contra, pero digo la verdad", finalizó.

Cabe recordar que aquella Final despertó mucha polémica, ya que Ronaldo no lució y la Verdeamarelha terminó siendp goleada 3-0 ante Les Bleus.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI TRAS DEJAR AL BARCELONA Y FICHAR CON EL PSG: 'NO ME EQUIVOQUÉ'