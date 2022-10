Robert Lewandowski: 'Gracias a Guardiola mi adaptación al Barça fue más fácil'

Robert Lewandowski ha sido garantía de goles para el Barcelona, pues en este arranque de temporada ya se posicionó como el máximo anotador de LaLiga y ya ha marcado en la Champions League con los culés.

La adaptación al equipo no fue un tema complicado para el polaco, pues en una entrevista con Revista Barça dio a conocer que le es fácil adaptarse al estilo de juego de cualquier club.

"Me adapto a cualquier sistema y táctica. Tanto si jugamos con pases cortos o largos, o si predomina la posesión de la pelota por encima del juego de contragolpe. He jugado contra equipos españoles en la Champions, conozco la calidad que tienen y no me asusta", señaló.

Y es que Lewandowski comentó que Pep Guardiola fue de gran influencia para lograr adaptarse al conjunto dirigido por Xavi, pues cuando coincidieron en el Bayern Munich aprendió bastante sobre el estilo de los blaugranas.

"Supe mucho sobre el Barcelona y cómo fue la etapa de Guardiola aquí. Y entendí claramente de lo que me estaba hablando. Todo esto me facilitó la adaptación a sus tácticas y su idea de futbol. Por lo tanto, ahora también me he sentido preparado para dar este paso. No es como si estuviera aquí de un día para otro sin saber lo que debo hacer. Gracias a Pep ha sido más fácil la adaptación al Barça", señaló.

Asimismo, aprovechó para elogiar a Guardiola, indicando que gracias a él tuvo otra perspetctiva del futbol, al grado de poder entender las tácticas que quiere cada entrenador. Y a pesar de que en su etapa como jugador no era mediocampista, le enseñó bastante sobre movimientos dentro del área para su beneficio y el del equipo.

"Es un gran entrenador y tiene una forma increíble de pensar, a nivel táctico. Me hizo cambiar mi idea del futbol. Aprendí a mirar este deporte no solo como futbolista, sino también a observar la táctica. Entendí, desde dentro y desde fuera, qué movimientos es necesario hacer que sean mejores para el equipo, no solo para mí", sentenció.

